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        Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi

        Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 16:54 Güncelleme:
        Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi

        Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu, tedavi altına alındı.

        Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Yakut Sokak'taki 5 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye personelinin müdahalesiyle söndürülürken, binada mahsur kalan anne ile 2 çocuğu merdivenli araç kullanılarak kurtarıldı.

        Dumandan etkilenen anne ve çocukları, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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