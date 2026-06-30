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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de ayarı düşürülmüş altınla kuyumcuları dolandırmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

        Kocaeli'de ayarı düşürülmüş altınla kuyumcuları dolandırmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ayarı düşürülmüş altınla kuyumcuları dolandırmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 01:31 Güncelleme:
        Kocaeli'de ayarı düşürülmüş altınla kuyumcuları dolandırmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ayarı düşürülmüş altınla kuyumcuları dolandırmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuyumcular Çarşısı'nda kuyumculara ayarı düşürülmüş altın satmaya çalıştıkları belirlenen İ.E. ve L.P'yi suçüstü yakaladı.

        Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 400 gram düşük ayarlı altın, 257 bin 750 lira ile 1000 dolar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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