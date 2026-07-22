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        Kocaeli'de bağımlılıkla mücadele amacıyla futbol maçı düzenlendi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla protokol üyeleri ile basın mensupları futbol maçında karşı karşıya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 09:15 Güncelleme:
        Kocaeli'de bağımlılıkla mücadele amacıyla futbol maçı düzenlendi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla protokol üyeleri ile basın mensupları futbol maçında karşı karşıya geldi.

        Gebze Belediyesi, Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Yeşilay Gebze Temsilciliği işbirliğinde Alaettin Kurt Stadı'nda düzenlenen etkinlikte, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla dostluk maçı oynandı.

        Etkinlikte konuşan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, özellikle sosyal medya ve internet ortamında kumar ve benzeri bağımlılıkların kolay ulaşılabilir hale gelmesinin tüm dünyayı ve insanlığı tehdit ettiğini söyledi.


        Bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimlerinin işbirliği içinde hareket etmesi gerektiğini belirten Özyiğit, bu alanda çalışma yürüten tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak için özveriyle çalışan Yeşilay ekibine teşekkür etti.

        Yeşilay Gebze Temsilcisi İbrahim Erdem ise vatandaşların bağımlılıktan uzak, sağlıklı yaşam sürmeleri için sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılımını teşvik ettiklerini belirtti.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile basın mensupları dostluk maçında karşı karşıya geldi.

        Etkinliğe, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Türk Kızılay Gebze Şube Başkanı Celalettin Kurt, Gebzespor Başkanı Yusuf Öztürk, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

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