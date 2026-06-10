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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de bir dairenin mutfak tavanındaki sıvanın düşmesi üzerine 2 katlı bina tahliye edildi

        Kocaeli'de bir dairenin mutfak tavanındaki sıvanın düşmesi üzerine 2 katlı bina tahliye edildi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir dairenin mutfak tavanındaki sıvanın düşmesi nedeniyle 2 katlı bina tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 01:19 Güncelleme:
        Kocaeli'de bir dairenin mutfak tavanındaki sıvanın düşmesi üzerine 2 katlı bina tahliye edildi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir dairenin mutfak tavanındaki sıvanın düşmesi nedeniyle 2 katlı bina tahliye edildi.

        Orhan Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi'nde 2 katlı binanın zemin katında bulunan dairenin mutfak tavanındaki sıva düştü.

        Ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri, önlem amaçlı binada oturan 5 kişiyi tahliye etti.

        Tahliye edilen vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne ait lojmanlara yerleştirildi.

        Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.






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