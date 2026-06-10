Kocaeli'de bir dairenin mutfak tavanındaki sıvanın düşmesi üzerine 2 katlı bina tahliye edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir dairenin mutfak tavanındaki sıvanın düşmesi nedeniyle 2 katlı bina tahliye edildi. Orhan Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi'nde 2 katlı binanın zemin katında bulunan dairenin mutfak tavanındaki sıva düştü. Ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, önlem amaçlı binada oturan 5 kişiyi tahliye etti. Tahliye edilen vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne ait lojmanlara yerleştirildi. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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