Kocaeli'de camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı

Kocaeli'de camide uygunsuz davranışta bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 1 zanlı daha tutuklandı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, 7 Haziran'da sabaha karşı Yeni Cuma Camisi'nin kadınlar bölümü girişinde "hayasızca hareketlerde bulunulduğunun" tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" ve "ibadethanelere zarar verme" suçlarından hakkında gözaltı kararı verilen Z.Ş.Ü, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan T.Y. de dün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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