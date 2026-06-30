Kocaeli'de çınar ağacının kopan dalı tramvay seferlerinin aksamasına neden oldu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çınar ağacının kopan dalının tramvay hattına devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çınar ağacının kopan dalının tramvay hattına devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Akçaray tramvay hattının Doğu Kışla Durağı girişindeki kaldırımda bulunan, 1946 yılında dikilen çınar ağacının büyük dalı, henüz belirlenemeyen nedenle koparak tramvay hattı ile kara yoluna devrildi.
Dalın bir bölümü enerji hattında asılı kalırken, diğer bölümü yola düştü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgede önlem alan polis, yolu trafiğe kapatırken, belediye ekiplerinin dalı kaldırmasının ardından, kopan enerji hattının onarılmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Olay nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.
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