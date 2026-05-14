Kocaeli'de "Dünya Çiftçiler Günü"nde traktörlerle konvoy yapıldı
Kocaeli'de "Dünya Çiftçiler Günü" dolayısıyla "Kocaeli Çiftçi Korteji" gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve Merkez Bankası mevkisinde başlayan etkinlikte bir araya gelen çiftçiler, üreticiler ve vatandaşlar, traktörleri ve geleneksel kıyafetleriyle şehir merkezinde kortej oluşturdu.
Etkinliğe katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da kortejde traktör kullandı.
Kortejin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından melisa, kekik, biberiye, domates, salatalık ve biberden oluşan toplam 6 bin fide vatandaşlara ve çiftçilere ücretsiz dağıtıldı.
Etkinlik, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
