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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de hakkında 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 42 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 20:32 Güncelleme:
        Kocaeli'de hakkında 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 42 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, hakkında "yağma" suçundan 42 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.Ş. (44) gözaltına alındı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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