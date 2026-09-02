Kocaeli'de inşaat atıklarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

Kayacık Mahallesi Ankara Evleri mevkisinde, yapımı devam eden 4 katlı binanın bahçesinde bulunan inşaat atıkları henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

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