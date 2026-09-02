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        Kocaeli'de inşaat atıklarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yapımı devam eden binanın bahçesindeki inşaat atıklarında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 16:06 Güncelleme:
        Kocaeli'de inşaat atıklarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yapımı devam eden binanın bahçesindeki inşaat atıklarında çıkan yangın söndürüldü.

        Kayacık Mahallesi Ankara Evleri mevkisinde, yapımı devam eden 4 katlı binanın bahçesinde bulunan inşaat atıkları henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

        Yangın, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, ilçenin birçok noktasından görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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