Kocaeli'de karısını öldüren zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde karısını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde karısını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.
Diliskelesi Mahallesi 735. Sokak'ta 7 Haziran'da, eşi Elif T'yi (41) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Erdal T'nin (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Evlerinde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Erdal T, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamış, 5 çocuk annesi olduğu öğrenilen Elif T, kaldırıldığı Dilovası Devlet Hastanesi’nde kurtarılamamıştı.
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