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        Kocaeli'de karısını öldüren zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde karısını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 16:51 Güncelleme:
        Kocaeli'de karısını öldüren zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde karısını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

        Diliskelesi Mahallesi 735. Sokak'ta 7 Haziran'da, eşi Elif T'yi (41) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Erdal T'nin (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Evlerinde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Erdal T, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamış, 5 çocuk annesi olduğu öğrenilen Elif T, kaldırıldığı Dilovası Devlet Hastanesi’nde kurtarılamamıştı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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