Kocaeli'de konteynerde başlayıp iki iş yerine sıçrayan yangın hasara neden oldu

Yangın çevrede bulunan iki iş yerine de sıçradı.

Hacıhalil Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki şantiye alanında bulunan konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde konteynerde başlayıp iki iş yerine sıçrayan yangında hasar oluştu.

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