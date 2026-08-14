Kocaeli'de konteynerde başlayıp iki iş yerine sıçrayan yangın hasara neden oldu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde konteynerde başlayıp iki iş yerine sıçrayan yangında hasar oluştu.
Giriş: 14.08.2026 - 19:27 Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde konteynerde başlayıp iki iş yerine sıçrayan yangında hasar oluştu.
Hacıhalil Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki şantiye alanında bulunan konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın çevrede bulunan iki iş yerine de sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangın, konteynerde ve iş yerlerinde hasara yol açtı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ