Kocaeli'de otomobiliyle çarptığı 17 yaşındaki kızın üzerinden geçen şüpheli tutuklandı.

Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücüye, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

Kazada yaralanan A.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, daha sonra da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alınmıştı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında 11 Ağustos'ta Darıca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, müşteki-mağdurlar A.K. (17) ile R.T'nin, vücutta kemik kırığı oluşacak şekilde yaralanmaları üzerine şüpheli sürücü S.D'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.