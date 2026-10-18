Kocaeli'de sağanağın sürüklediği atıklar balıkçı barınağında birikti

Kooperatife 58 balıkçının kayıtlı olduğunu belirten Ük, "Şu anda balıkçı arkadaşlarımızla denize açılamıyoruz." dedi.

İlçede etkili olan yoğun yağış nedeniyle derelerin taşıdığı odun parçaları, ağaç dalları ve evsel atıklar, Karamürsel Su Ürünleri Kooperatifine ait balıkçı barınağında toplandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sağanak ve fırtınanın ardından derelerin denize sürüklediği atıklar, balıkçı barınağında kirliliğe neden oldu.

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