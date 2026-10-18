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        Kocaeli'de sağanağın sürüklediği atıklar balıkçı barınağında birikti

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sağanak ve fırtınanın ardından derelerin denize sürüklediği atıklar, balıkçı barınağında kirliliğe neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 17:06 Güncelleme:
        Kocaeli'de sağanağın sürüklediği atıklar balıkçı barınağında birikti

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sağanak ve fırtınanın ardından derelerin denize sürüklediği atıklar, balıkçı barınağında kirliliğe neden oldu.

        İlçede etkili olan yoğun yağış nedeniyle derelerin taşıdığı odun parçaları, ağaç dalları ve evsel atıklar, Karamürsel Su Ürünleri Kooperatifine ait balıkçı barınağında toplandı.

        Deniz yüzeyini kaplayan atıklar nedeniyle balıkçılar barınaktan ayrılamazken, bazı teknelerde hasar oluştu.

        Balıkçı Necip Ük, AA muhabirine, denize açılmak istediği sırada bir odun parçasının teknesinin şaftını kırdığını söyledi.

        Kooperatife 58 balıkçının kayıtlı olduğunu belirten Ük, "Şu anda balıkçı arkadaşlarımızla denize açılamıyoruz." dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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