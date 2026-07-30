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        Kocaeli'de sondaj kamyonu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sondaj çalışması yapan kamyon yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 13:51 Güncelleme:
        Kocaeli'de sondaj kamyonu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sondaj çalışması yapan kamyon yandı.

        Dilovası Makine İhtisas OSB'de S.F. yönetimindeki 41 SU 031 plakalı sondaj kamyonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden sürücü, aracı durdurarak olayı yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.

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