Kocaeli'de terör örgütü El Kaide operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Kocaeli'de terör örgütü El Kaide operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Kocaeli'de terör örgütü El Kaide operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü El Kaide'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.
Geçmişte terör örgütü içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 8 zanlı, 28 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.