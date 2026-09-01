Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Operasyonlarda "uyuşturucu madde ticareti yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan M.A, Y.B. ve İ.Ş, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 247 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, tabanca, 66 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 200 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

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