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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı, 1 hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 10:33 Güncelleme:
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı, 1 hükümlü cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

        Operasyonlarda, 384 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram kokain, hassas terazi ve 20 bin lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan T.P, B.C.A, U.G, A.K. ve B.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, "uyuşturucu madde ticareti" ve "uyuşturucu kullanma" suçlarından arananlara yönelik çalışmada 5 şüpheli yakalandı.

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        Haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem yapılan 4 zanlı serbest bırakılırken, 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen B.A. cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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