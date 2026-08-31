Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem yapılan 4 zanlı serbest bırakılırken, 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen B.A. cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda, 384 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram kokain, hassas terazi ve 20 bin lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

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