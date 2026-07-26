Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5 şüpheli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 22:34 Güncelleme:
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5 şüpheli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda 3 kilogram 177 gram skunk ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirilen F.A. ve R.A. sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, 5 şüpheli ise haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sultanlar, Milletler Ligi'nde şampiyon!
        Sultanlar, Milletler Ligi'nde şampiyon!
        İran'dan Ukrayna'ya sert cevap: Cevapsız kalmayacak
        İran'dan Ukrayna'ya sert cevap: Cevapsız kalmayacak
        Mezarlıkta dehşet! Aynı aileden 3 kişi öldü
        Mezarlıkta dehşet! Aynı aileden 3 kişi öldü
        Dernizde kaybolan 4 kişiden 3'ü ölü bulundu
        Dernizde kaybolan 4 kişiden 3'ü ölü bulundu
        Filenin Sultanları kupasını aldı!
        Filenin Sultanları kupasını aldı!
        Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!
        Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Çekya Cumhurbaşkanı Pavel foto muhabiri oldu!
        Çekya Cumhurbaşkanı Pavel foto muhabiri oldu!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Netanyahu-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Netanyahu-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong

        Benzer Haberler

        İzmit Körfezi'nde boğulmamak için deniz fenerine çıkan 3 kişiyi Sahil Güven...
        İzmit Körfezi'nde boğulmamak için deniz fenerine çıkan 3 kişiyi Sahil Güven...
        Kocaeli'de sağanak; alt geçit suyla doldu
        Kocaeli'de sağanak; alt geçit suyla doldu
        Kocaeli'de sağanak alt geçidi suyla doldurdu
        Kocaeli'de sağanak alt geçidi suyla doldurdu
        3 saatlik nefes kesen rota dron kamerasında
        3 saatlik nefes kesen rota dron kamerasında
        Gerçeğini aratmıyor: Bilgisayar mühendisinin şaşırtan hobisi mesleğine dönü...
        Gerçeğini aratmıyor: Bilgisayar mühendisinin şaşırtan hobisi mesleğine dönü...
        Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası Kocaeli'de tamamlandı
        Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası Kocaeli'de tamamlandı