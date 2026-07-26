Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5 şüpheli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.



Operasyonlarda 3 kilogram 177 gram skunk ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.



Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirilen F.A. ve R.A. sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, 5 şüpheli ise haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

