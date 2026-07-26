Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5 şüpheli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5 şüpheli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 3 kilogram 177 gram skunk ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirilen F.A. ve R.A. sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, 5 şüpheli ise haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.
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