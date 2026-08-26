Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Adreslerde yapılan aramalarda 48 gram esrar, 9 gram kokain, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 65 bin 300 lira ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.