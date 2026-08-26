Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 48 gram esrar, 9 gram kokain, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 65 bin 300 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerden 2'si hakkında ise "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.
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