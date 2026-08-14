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        Kocaeli'de yasağa rağmen girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren baba ve 2 oğlu kurtarıldı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yasağa rağmen denize girerek boğulma tehlikesi geçiren baba ve 2 oğlu ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Kocaeli'de yasağa rağmen girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren baba ve 2 oğlu kurtarıldı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yasağa rağmen denize girerek boğulma tehlikesi geçiren baba ve 2 oğlu ekiplerce kurtarıldı.

        Bağırganlı Mahallesi'ndeki Diriliş Koyu mevkisinde isimleri öğrenilemeyen baba ve 2 oğlu, yasağa uymayarak denize girdi.

        Denize girdikten bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren baba ve oğullarını görenler, cankurtaran ekiplerine haber verdi.

        Bölgeye sevk edilen ekipler, baba ve 2 oğlunu kurtardı.

        Kurtarma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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