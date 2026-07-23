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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'nin Kandıra sahillerinde denize girmek yasaklandı

        Kocaeli'nin Kandıra sahillerinde denize girmek yasaklandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 09:41 Güncelleme:
        Kocaeli'nin Kandıra sahillerinde denize girmek yasaklandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle ilçede bulunan tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.




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