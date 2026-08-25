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        Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler maçındaki "tahrik edici eylem"e ilişkin 5 şüpheliye ev hapsi

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor ile Amed Sportif Faaliyetler maçındaki "tahrik edici eylem"e ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 14:18 Güncelleme:
        Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler maçındaki "tahrik edici eylem"e ilişkin 5 şüpheliye ev hapsi

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor ile Amed Sportif Faaliyetler maçındaki "tahrik edici eylem"e ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kocaeli Stadyumu'nda 24 Ağustos'ta oynanan maç öncesinde "Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribünlerden sarı poşet sallanarak rakip takım taraftarlarına yönelik tahrik edici eylemlerde bulunulması"na ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Haklarında 5237 sayılı TCK'nin 216. maddesi gereğince halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile 6222 sayılı Kanun'un 14. maddesi gereğince tehdit veya hakaret içeren tezahürat suçlarından soruşturma başlatılan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Şüpheliler hakkında, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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