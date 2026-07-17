Kocaelispor, Haydar Karataş'ı kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 19 yaşındaki sol kanat Haydar Karataş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında, sol kanat oyuncusu Haydar Karataş ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek "Kocaelispor'umuza hoş geldin Haydar Karataş. Futbolcu Haydar Karataş ile kulübümüz arasında 4 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.