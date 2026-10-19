Toprak kayması nedeniyle kapatılan Kandıra-İzmit kara yolunda alternatif güzergah açıldı

Karayolları 14. Şube Şefliği tarafından kampüs içerisindeki yolda trafik işaretlemelerinin yapılacağı belirtilen açıklamada, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkatle uymaları istendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kandıra-İzmit kara yolunun Kandıra yönündeki 19. kilometresinde 15 Ekim saat 02.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmesi sonucu yolun ulaşıma kapandığı hatırlatıldı.

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