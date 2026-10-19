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        Toprak kayması nedeniyle kapatılan Kandıra-İzmit kara yolunda alternatif güzergah açıldı

        Kocaeli'de sağanak nedeniyle toprak kayması meydana gelen Kandıra-İzmit kara yolunda, onarım çalışmaları süresince kullanılmak üzere alternatif güzergah açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 08:16 Güncelleme:
        Toprak kayması nedeniyle kapatılan Kandıra-İzmit kara yolunda alternatif güzergah açıldı

        Kocaeli'de sağanak nedeniyle toprak kayması meydana gelen Kandıra-İzmit kara yolunda, onarım çalışmaları süresince kullanılmak üzere alternatif güzergah açıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kandıra-İzmit kara yolunun Kandıra yönündeki 19. kilometresinde 15 Ekim saat 02.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmesi sonucu yolun ulaşıma kapandığı hatırlatıldı.

        Ortaya çıkan ulaşım ihtiyacının karşılanması amacıyla Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinden geçen mevcut yol, Kandıra-İzmit istikametinde tek şerit olarak ulaşıma açıldı.

        Karayolları 14. Şube Şefliği tarafından kampüs içerisindeki yolda trafik işaretlemelerinin yapılacağı belirtilen açıklamada, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkatle uymaları istendi.

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