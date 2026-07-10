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        Türkiye Elite Büyükler Tatami Teknik Muaythai Şampiyonası Kocaeli'de yapıldı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Elite Büyükler Tatami Teknik Muaythai Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 20:57 Güncelleme:
        Türkiye Elite Büyükler Tatami Teknik Muaythai Şampiyonası Kocaeli'de yapıldı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Elite Büyükler Tatami Teknik Muaythai Şampiyonası sona erdi.

        Darıca Eray Şamdan Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda, 22 kategoride 209 sporcu mücadele etti.


        Şampiyonada, milli takım ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edecek sporcular seçildi.

        Organizasyonda final karşılaşmalarının ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

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