Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları Kocaeli'de yapıldı
Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3. ve son ayak yarışları, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde gerçekleştirildi.
Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3. ve son ayak yarışları, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde gerçekleştirildi.
Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kandıra Belediyesi işbirliğinde düzenlenen organizasyona, 119 sporcu katıldı.
Yarışlar, Kartepe Motosiklet Spor Kulübü tarafından Cebeci sahilinde oluşturulan zorlu parkurlarda koşuldu.
Yarışlar sonunda Enduro GP kategorisinde Bayram Uysal birinci, Resul Kurtuluş ikinci, Rafet Karakuş üçüncü oldu.
Diğer kategorilerde dereceye giren sporcular şöyle:
E1A: 1. Resul Kurtuluş, 2. Ümit Kaya, 3. Kemal Deveci
E2A: 1. Murat Can Köse, 2. Nurdoğan Kuzu, 3. Murat Yazıcı
E3A: 1. Bayram Uysal, 2. Rafet Karakuş, 3. Mehmet Emin Musaoğlu
E1B: 1. Mehmet Çetin, 2. İbrahim Çakır, 3. Ünal Erkan Daşdemir
E2B: 1. Furkan Asan, 2. Oğuzcan Haydaroğlu, 3. Fatih Kaplan
E3B: 1. Mikail Gürgen, 2. Gökhan Karakaş
Gençler: 1. Mehmet Taha Tomak, 2. Muhammed Efe Görür, 3. Berkay Sarı
Veteranlar: 1. Murat Kökçü, 2. Fırat Şahin, 3. İsmail Tüzemen
EC: 1. Cihan Sarı, 2. İlhan Yolal, 3. Nesrullah Yayla
ATV1: 1. Ömer Şenol, 2. Burak Topbaş, 3. Muzaffer Şengül
ATV2: 1. Miraç Özgül, 2. Halit Altıntaş, 3. Tugay Toprak
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