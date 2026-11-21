Diğer kategorilerde dereceye giren sporcular şöyle:

Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3. ve son ayak yarışları, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde gerçekleştirildi.

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