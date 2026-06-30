Uluslararası Minikler Güreş Şampiyonası'nın 3. ayağı, Kocaeli'de yapıldı
Uluslararası Minikler Güreş Şampiyonası'nın 3. ayağı, Kocaeli'de gerçekleştirildi.
Uluslararası Minikler Güreş Şampiyonası'nın 3. ayağı, Kocaeli'de gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu ve Darıca Belediyesi işbirliğiyle Darıca Eray Şamdan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 7 ülkeden 27 kulüp ve 280 sporcu mücadele etti.
Güreşin tabana yayılması ve genç sporcuların gelişimine katkı sunulması amacıyla düzenlenen organizasyonun 4. ve son ayağı Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek.
Ödül töreninde konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ata sporunu uluslararası boyutta bir organizasyonla ilçelerinde yeniden gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Konuşmanın ardından dereceye giren sporculara madalyaları Bıyık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Resul Kotan ve protokol üyelerince verildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.