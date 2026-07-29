Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Yaralı yaban hayvanları Ormanya'da yeniden yaşama tutunuyor

        Yaralı yaban hayvanları Ormanya'da yeniden yaşama tutunuyor

        MAKBULE BEYZA GÜNBEY - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yer alan Ormanya Tabiat Parkı'nda misafir edilen hasta ve yaralı yabani hayvanlar, tedavi ve bakımlarının ardından doğaya salınıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Yaralı yaban hayvanları Ormanya'da yeniden yaşama tutunuyor

        MAKBULE BEYZA GÜNBEY - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yer alan Ormanya Tabiat Parkı'nda misafir edilen hasta ve yaralı yabani hayvanlar, tedavi ve bakımlarının ardından doğaya salınıyor.

        Ormanya'da yer alan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sağlıklarına kavuşturulan çakal, tilki, ayı, kurt, porsuk ve çok sayıda kuş türü yeniden doğal yaşam alanlarına kavuşuyor.

        Veteriner hekim, biyolog ve hayvan bakıcılarının titizlikle yürüttüğü tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya dönen hayvanlar, ekosistemdeki yerlerini alıyor.

        Merkezde her yıl yüzlerce yabani hayvanın bakım ve tedavisi gerçekleştirilirken, doğada yaşamını tek başına sürdüremeyecek durumda olanlar Ormanya'da misafir ediliyor.

        Yaban hayatının korunmasına yönelik önemli görev üstlenen merkez, Türkiye'nin farklı illerinden getirilen yabani hayvanların yeniden doğaya kazandırılmasına ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlıyor.

        - "Türkiye'nin çeşitli illerinden hayvanlar geliyor"

        Ormanya sorumlu veteriner hekimi Muhammet Nalkıran, AA muhabirine, merkeze yalnızca Kocaeli'den değil, Türkiye'nin çeşitli illerinden de hayvanların getirildiğini söyledi.

        Merkezde 3 veteriner hekim, 2 biyolog, 1 tekniker ve yaklaşık 20 hayvan bakıcısının çalıştığını kaydeden Nalkıran, merkezin aynı zamanda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile işbirliği halinde olduğunu belirtti.

        Nalkıran, hayvanların müdürlük ekiplerince nakil işlemlerinin yapılmasının ardından tedavi edildiğini ve genellikle bulundukları ortamda doğaya salındığını anlattı.

        Merkeze getirilen hayvanların yaklaşık yüzde 85'inin kanatlı türler olduğuna değinen Nalkıran, "Memeli türlerinden çakal, tilki, ayı, kurt, porsuk gibi canlılar dışında hastalarımızın çoğunu kanatlı türler oluşturuyor. Kanatlıların içerisinde martı ve güvercinler popülasyonumuzun çoğunu oluştururken bunların haricinde şahin, kulaklı orman baykuşu, peçeli baykuş, kerkenez, kartal türleri bölgemizde görülen yırtıcı kuşlardan bazıları." diye konuştu.

        - "Son 7 yılda 8 bin 56 hayvan tedavi ve rehabilite edildi"

        Nalkıran, vatandaşlara, yaralı yabani hayvan gördüklerinde zoonoz (hayvanlardan insanlara bulaşabilen) hastalık nedeniyle dokunmamaları ve hemen yetkili ekiplere haber vermeleri uyarısında bulundu.

        Merkezin Ormanya içindeki hayvanların da bakım ve rehabilitasyon sorumluluğunu üstlendiğini dile getiren Nalkıran, "Temmuz ayı itibarıyla son 7 yılda 8 bin 56 hayvana hizmet verdik. Bu hayvanların 3 bin 253'ünü doğaya tekrardan geri döndürmeyi başardık." dedi.

        Nalkıran, doğada tek başına hayatta kalamayacak durumda olan hayvanların Ormanya'da yaşamlarını sürdürdüklerini vurgulayarak, "Burada Engelli Kuşlar Barınağı bölümümüz var. Bu bölümde doğaya geri dönemeyecek durumda olan hayvanların ömürlerinin sonuna kadar uygun habitat alanında bakılmasını hedefledik. Ziyaretçilerimiz bu alanda hayvanları ziyaret edebilirler." şeklinde konuştu.

        Merkezin hastane donanımına sahip olduğuna işaret eden Nalkıran, sözlerini şöyle tamamladı:

        "İnhalasyon cihazımız, yoğun bakım ünitelerimiz, kan sayım cihazlarımız, biyokimya mikroskoplarımız, CR sistemi dediğimiz röntgen sistemimiz ve birçok cihazı rehabilitasyon merkezimizde kullanıyoruz. Hastane donanımına sahibiz. O yüzden hastalarımız için herhangi bir üniversite ortamına ihtiyaç duymadan hizmet veriyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Altın tahminlerinde düşüş
        Altın tahminlerinde düşüş
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı
        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        Yerli uzay aracıyla Ay'a gidilecek
        Yerli uzay aracıyla Ay'a gidilecek
        Fransa tarihinin en büyük yangın sezonu!
        Fransa tarihinin en büyük yangın sezonu!
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Kalıcı maddi sıkıntılar beyin yaşlanmasını hızlandırıyor
        Kalıcı maddi sıkıntılar beyin yaşlanmasını hızlandırıyor
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...
        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu

        Benzer Haberler

        Gebze'de jandarma için lojman ve karakol yapılacak
        Gebze'de jandarma için lojman ve karakol yapılacak
        "Ördeklerin Göçü" Ormanya'da izleyiciyle buluşacak
        "Ördeklerin Göçü" Ormanya'da izleyiciyle buluşacak
        Körfez'de yüzme eğitimlerine yoğun ilgi
        Körfez'de yüzme eğitimlerine yoğun ilgi
        Dip çamuru temizliğinde 2,4 milyon metreküplük yeni etap
        Dip çamuru temizliğinde 2,4 milyon metreküplük yeni etap
        Gebze Millet Bahçesi Kavşağı Projesi kesintisiz ulaşım sağlayacak
        Gebze Millet Bahçesi Kavşağı Projesi kesintisiz ulaşım sağlayacak
        Yazın favorisi sardalya ve istavrit oldu
        Yazın favorisi sardalya ve istavrit oldu