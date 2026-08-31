AFAD akreditasyon kamplarıyla ekibini güçlendiriyor

ZEHRA MELEK TUĞLU - Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, birer tatbikat niteliği de taşıyan akreditasyon kamplarıyla AFAD'ın daha da güçlendiğini belirterek, "Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 636 ekibi akredite ettik. 8 başlık altında bu ekiplere eğitimler verildi. Eğitimlerden sonra sınavlara tabi tutuldular ve sertifikaları kendilerine takdim edildi." dedi.

Pehlivan, Akreditasyon Kampı'na katılmak üzere geldiği Konya'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD'ın 2009'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde vizyoner bir yaklaşımla kurulan koordinasyon birimi olduğunu belirtti.

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AFAD'ın görevinin, temelde risk odaklı bir yaklaşımla afetleri bütünleşik bir yönetim anlayışıyla "hazırlık, risk azaltma, müdahale ve iyileştirme" süreçlerini bir bütün olarak koordine etmek, yönetmek olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Bu hizmetleri yaparken bizim birçok önemli başlığımız var. Bunlardan birisi de eğitim, farkındalık, gönüllülük ve akreditasyon. Bu çalışmaları yürütürken de biz kurum olarak elbette ki kendi personelimizi afetlerle mücadele konusunda yetiştirirken bir yandan da öncelikle kentsel arama kurtarmayla başlayan, sonra da beslenme, barınma, suda arama kurtarma gibi diğer alanlara da yaygınlaştırılan 8 başlık altında akreditasyon çalışmalarımız var." diye konuştu.

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Bu akreditasyon çalışmalarına gönüllülük esasıyla kamu kurum ve kuruluşlarından, sivil toplum örgütlerinden, yerel yönetimlerden, üniversitelerden ve özel sektörden ekiplerin dahil olduğunu dile getiren Pehlivan, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 636 ekibi akredite ettik. 8 başlık altında bu ekiplere eğitimler verildi. Eğitimlerden sonra sınavlara tabi tutuldular ve sertifikaları kendilerine takdim edildi. Toplam eğitim ve sertifika verilen personel sayısı 21 bine ulaştı. Şu an itibarıyla 258 ekip ve yaklaşık 7 bin 500 personelin de eğitim faaliyetleri devam ediyor. Bu sayede hem kamu kurum ve kuruluşlarında hem de toplumumuzu, sivil toplumu da katmak suretiyle genel anlamda bir farkındalık oluşturuyoruz."

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Pehlivan, AFAD'ın 175 bin arama kurtarma personeli olduğunu belirterek, bu sayının 5 bininin kadrolu AFAD personeli olduğunu, diğerlerinin de Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma, emniyet ve diğer kamu kurumlarının mensupları olduğunu söyledi.

- "Türkiye genelinde yıl içinde ortalama 75 tatbikat yapıyoruz"

Bu ekibin dışında akredite edilmiş kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerden gönüllü ekiplerin bulunduğunu açıklayan Pehlivan, şöyle devam etti:

"Zaman zaman kamplar yapıyoruz. Kapasitemizi hem kamu kurum ve kuruluşları hem sivil toplumu katmak suretiyle daha da genişletmiş oluyoruz. Bizim bir sloganımız var, 'Biz birlikte güçlüyüz.' Aslında bu kamplar hem tatbikat özelliği taşıyor hem bir araya gelme, tanışma, birbirini tanıma ve birbirinin tecrübesinden faydalanma ve bunu yaparken de birtakım yarışmalarla rekabet durumu oluşturma, afetin olmadığı zamanlarda da hazırlıklı olmalarını sağlama amacını taşıyor.

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Türkiye genelinde yıl içerisinde ortalama 75 tatbikat yapıyoruz. Bu kamplarda da akredite birimlerimizi bir araya getirerek hem tanıştırıyoruz, kaynaştırıyoruz hem de teorik bilgilerini uygulamaya taşımalarına vesile olmaya gayret ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonunda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ortaya konulan en önemli başlıklarından biri afetlere dirençli Türkiye. Bu hedefe doğru emin adımlarla ilerlerken bir bütün olarak kurum ve kuruluşlarla, STK'larla ve toplumumuzun bütün kesimleriyle birlikte hareket etme anlayışı içerisinde bu kamplarımızı gerçekleştiriyoruz."

Pehlivan, Hazreti Mevlana'nın "Bir mum diğer bir mumu yakarak aydınlığından bir şey kaybetmez." sözünü hatırlatarak, bu kamplarda ekiplerin tecrübelerini paylaşarak birbirlerini aydınlattığını sözlerine ekledi.