Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Ağabeyinin "sultanı" onu kaldığı rehabilitasyon merkezinde yalnız bırakmadı

        Ağabeyinin "sultanı" onu kaldığı rehabilitasyon merkezinde yalnız bırakmadı

        ALEYNA KARTAL - Konya'da Alzheimer hastalığına bağlı bakım ihtiyacının artması üzerine rehabilitasyon merkezine yerleştirilen 83 yaşındaki Süleyman Kökkaya'ya aynı yerleşkedeki huzurevinde kalan kız kardeşi destek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Ağabeyinin "sultanı" onu kaldığı rehabilitasyon merkezinde yalnız bırakmadı

        ALEYNA KARTAL - Konya'da Alzheimer hastalığına bağlı bakım ihtiyacının artması üzerine rehabilitasyon merkezine yerleştirilen 83 yaşındaki Süleyman Kökkaya'ya aynı yerleşkedeki huzurevinde kalan kız kardeşi destek oluyor.

        Kökkaya (83), Alzheimer hastalığı nedeniyle 14 ay önce Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirildi.

        Ağabeyini yalnız bırakmak istemeyen 78 yaşındaki kız kardeşi Sultan Küçükfidancı, bir ay sonra aynı yerleşkede kalmaya başladı.

        Günün belirli saatlerinde bir araya gelen kardeşler, birbirlerine verdikleri destekle keyifli vakit geçiriyor.

        - "Ağabeyimin yanından bir an olsun ayrılmak istemiyorum"

        Yaşlılığa bağlı yürüyemeyen Sultan Küçükfidancı, AA muhabirine, ağabeyine yakın olmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

        Ağabeyiyle her gün görüştüklerini belirten Küçükfidancı, şöyle konuştu:

        "Ağabeyimin huzurevinde kaldığını öğrenince onun yanına geldim. Birbirimizi rahatça görebileceğimizi düşündüm. Birbirimizi çok seviyoruz. Hep eski günleri yad ediyoruz. Çocukluk yıllarımız aklımıza geliyor. Ağabeyimin yanına gittiğimde dünyalar onun oluyor. Beni gördüğünde 'Sultanım geldi.' diyor. Çalışanlardan beni ağabeyimin yanına götürmelerini istiyorum. Ağabeyimin yanından bir an olsun ayrılmak istemiyorum. Ağabeyimi görünce çok seviniyorum. Birbirimizden ayrılmak istemiyoruz. Bahçeye tek başıma geldiğimde bile aklımdan hiç çıkmıyor."

        Küçükfidancı, ömrü yettiğince ağabeyinin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

        Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Sultan Küçükfidancı'nın ağabeyini yalnız bırakmamak için elinden geleni yaptığını dile getirdi.

        Kökkaya'yı bu süreçte güçlü kılanın kardeşi olduğunu vurgulayan Topal, "Ailenin gücünü bu iki kardeşte görüyoruz. İki kardeş arasındaki bu bağ bizi de çok mutlu etti. Her fırsatta bir araya gelmeye çalışıyorlar." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        Düşen helikopterden acı haber
        Düşen helikopterden acı haber
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        Brent petrol 100 dolara yeniden yaklaşıyor
        Brent petrol 100 dolara yeniden yaklaşıyor
        Küçük kızı da Pitt'i bıraktı
        Küçük kızı da Pitt'i bıraktı
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        "İlk aşkımdın!"
        "İlk aşkımdın!"
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        AI kontrolden çıktı! Şirketi hackledi
        AI kontrolden çıktı! Şirketi hackledi
        Diyarbakır Stadyumu'na perde ve fan sistemi kuruldu
        Diyarbakır Stadyumu'na perde ve fan sistemi kuruldu

        Benzer Haberler

        Motosiklet sürücüsüne yumruklu saldırı kamerada
        Motosiklet sürücüsüne yumruklu saldırı kamerada
        Başkan Ustaoğlu'ndan Seydişehir Tarım Makine Parkı'na ilişkin açıklama
        Başkan Ustaoğlu'ndan Seydişehir Tarım Makine Parkı'na ilişkin açıklama
        Otomobiller kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
        Otomobiller kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
        Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, mevsimlik tarım işçilerine...
        Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, mevsimlik tarım işçilerine...
        2 katlı evde yangın çıktı; içerideki 6 çocuğu itfaiyeciler kurtardı
        2 katlı evde yangın çıktı; içerideki 6 çocuğu itfaiyeciler kurtardı
        Konya'da evde çıkan yangında baba ile 6 çocuğu dumandan etkilendi
        Konya'da evde çıkan yangında baba ile 6 çocuğu dumandan etkilendi