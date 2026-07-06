Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Akşehir'de "67. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği" devam ediyor

        Akşehir'de "67. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği" devam ediyor

        Konya'nın Akşehir ilçesinde "67. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği"etkinliklerle devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 13:24 Güncelleme:
        Akşehir'de "67. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği" devam ediyor

        Konya'nın Akşehir ilçesinde "67. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği"etkinliklerle devam ediyor.

        Nasreddin Hoca Turizm Derneği Başkanı Ahmet Buğra, Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılışında, Nasreddin Hoca'nın yalnızca bir mizah ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının en önemli temsilcilerinden biri olduğunu belirtti.

        Akşehir Belediye Başkanı Nuri Köksal da Nasreddin Hoca'nın yüzyıllardır yaşayan bilgeliğinin bugün de yol göstermeye devam ettiğini ifade etti.

        Bu yılın temsili Nasreddin Hoca'sı Müfit Can Saçıntı ise "Her şeye karşıyım, Akşehir'e ve Akşehirliye karşı değilim. Akşehirliye karşı gelmek yürek ister. Burası Garp Cephesi Karargahı, karşı olmak yürek ister." ifadelerini kullandı.

        Açılış programında geleneksel Altın Eşek Ödülü de sahibini buldu.

        Ödül töreninin ardından sanatçı Leonida, konser verdi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        3 çocuk annesinin ölümünde sıcak gelişme... Kocası şüpheli olarak dosyaya eklendi!
        3 çocuk annesinin ölümünde sıcak gelişme... Kocası şüpheli olarak dosyaya eklendi!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Taraflar silahını çekti... Amca çocuklarının kanlı düellosu!
        Taraflar silahını çekti... Amca çocuklarının kanlı düellosu!
        Otomobilin çarptığı genç avukat kahretti!
        Otomobilin çarptığı genç avukat kahretti!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Venedik'ten ödül alacak
        Venedik'ten ödül alacak
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu

        Benzer Haberler

        Seydişehir'de bisiklet festivali sona erdi
        Seydişehir'de bisiklet festivali sona erdi
        Sahte tatil rezervasyonlarına dikkat: "En büyük tuzak IBAN'a ödeme"
        Sahte tatil rezervasyonlarına dikkat: "En büyük tuzak IBAN'a ödeme"
        Kereste yüklü tır devrildi: 1 yaralı
        Kereste yüklü tır devrildi: 1 yaralı
        Karapınar'ın lavanta bahçesi doğa severlerin uğrak noktası oldu
        Karapınar'ın lavanta bahçesi doğa severlerin uğrak noktası oldu
        Havuz kaynaklı enfeksiyonlara dikkat
        Havuz kaynaklı enfeksiyonlara dikkat
        Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'nde 'kayyum'lu başlangıç
        Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'nde 'kayyum'lu başlangıç