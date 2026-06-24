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        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.


        Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uygulamasında durdurdukları yolcu otobüsünde şüphelehdikleri yolcunun üstünü aradı.


        Yapılan aramada, A.İ.A'nin üstünde 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.İ.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.​​​​​​​




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