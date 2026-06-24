Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uygulamasında durdurdukları yolcu otobüsünde şüphelehdikleri yolcunun üstünü aradı. Yapılan aramada, A.İ.A'nin üstünde 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan A.İ.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.​​​​​​​

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