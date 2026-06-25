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        Ay yıldız sevdalısı muhtar her eve bayrak çiziyor

        ZEHRA MELEK TUĞLU / RAMAZAN BİLGİLİ - Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Afşar Tepecik Mahallesi'nin muhtarı İlyas Bingül, mahalledeki evlerin duvarlarını kalp şeklinde çizdiği Türk bayrağıyla süslüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 11:18 Güncelleme:
        Ay yıldız sevdalısı muhtar her eve bayrak çiziyor

        ZEHRA MELEK TUĞLU / RAMAZAN BİLGİLİ - Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Afşar Tepecik Mahallesi'nin muhtarı İlyas Bingül, mahalledeki evlerin duvarlarını kalp şeklinde çizdiği Türk bayrağıyla süslüyor.


        İlçeye 10 kilometre uzakta, Afşar Hadimi Barajı kıyısındaki mahallede 13 yıldır muhtarlık yapan Bingül, mahalleyi çevreleyen dağlara bayrak direkleri dikerek, mahalleyi bayraklarla donatmaya başladı.

        Vatandaşların da desteğiyle baraj çevresine bayraklı kameriyeler yerleştiren Bingül, evlerin dış cephelerine kalp şeklinde Türk bayrakları çiziyor.

        - "Sırayla hepsine yapacağız"

        İlyas Bingül, AA muhabirine, hayatının her alanında Türk bayrağı görmeyi çok sevdiğini söyledi.

        Yaklaşık bir yıl önce kendi evinin duvarına kalp şeklinde Türk bayrağı çizdiğini anlatan Bingül, herkes gibi kendisinde de bayrak sevdası olduğunu dile getirdi.

        Bingül, bu sevdasının her geçen gün arttığını vurgulayarak, "Kendimi bildim bileli ay yıldız sevdam var. Çay kaşığından tutun, arabama kadar her yerde, her şeyimde bir ay yıldız var." dedi.

        Yıllardır mahalleyi Türk bayrağıyla donatmayı düşündüğünü belirten Bingül, geçen yıl evlerin duvarlarına ay yıldız çizmeye başlayarak harekete geçtiğini ifade etti.

        Bingül, kalp şeklinde bir şablon yaptırdığını söyleyerek, "Hayırseverler boya alımında yardımcı oluyor. Biz de elimizden geldiğince her eve Türk bayrağı çiziyoruz. 500 hanemiz var, 500 hanenin tamamına yapacağız. 'Benim eve niye yapılmadı?' diye mahalle sakinleri de sık sık telefon açıyor. Onlar da istiyor. Sırayla hepsine yapacağız." şeklinde konuştu.

        Şimdiye kadar yaklaşık 200 eve Türk bayrağı çizdiğini aktaran Bingül, başta kendi oğlu olmak üzere mahallenin gençlerinin de kendisine yardımcı olduğunu kaydetti.

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