Başkan Ustaoğlu'ndan Seydişehir Tarım Makine Parkı'na ilişkin açıklama

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, ilçenin tarım ve hayvancılık potansiyelini daha da güçlendirmek amacıyla Tarım Makine Parkı'nı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.





Ustaoğlu, Seydişehir'e kazandırılan Tarım Makine Parkı'nın, yeni makine ve ekipmanlarla güçlendirildiğini belirtti.



Proje kapsamında temin edilen çayır biçme, ot toplama, balya ve balya sarma makineleri sayesinde ilçede üretilen yem bitkilerinin zamanında hasat edilerek kaliteli kaba yem üretiminin sağlanacağını ifade eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:



"Proje kapsamında üretilecek kaliteli kaba yemler, hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize ekonomik ve erişilebilir koşullarda sunulacaktır. Bu sayede özellikle yem maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlayarak üreticilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bununla birlikte oluşturulan Tarım Makine Parkı, yalnızca belediyemizin değil, tüm üreticilerimizin hizmetinde olacaktır. Çiftçilerimiz ihtiyaç duydukları tarım makine ve ekipmanlarından uygun koşullarda yararlanabilecektir. Amacımız, üreticimizin yanında olmak, tarımsal üretimi desteklemek, hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak ve Seydişehir'imizin bereketini hep birlikte artırmaktır. Bu değerli projenin hayata geçirilmesine verdikleri desteklerden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımıza teşekkür ediyor, projemizin ilçemize ve tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

