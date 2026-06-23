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        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir KOP Keşif Kütüphanesi Projesi için resmi protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 16:05 Güncelleme:
        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir KOP Keşif Kütüphanesi Projesi için resmi protokol imzalandı.


        Protokol, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı ve Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk tarafından imzalandı.

        Konuk, imza töreninde, projenin Beyşehir'de eğitim kalitesini daha ileri seviyelere taşıyacağını belirterek, destek veren kurumlara teşekkür etti.

        - Süne zararlısına karşı mücadele

        Beyşehir'de, hububat ekili tarlalarda ürün kayıplarına neden olabilen süne zararlısına karşı saha çalışmaları hız kazandı.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üretim alanlarında incelemelerde bulundu. Teknik personel tarafından buğday ve arpa ekili arazilerde süne nimf surveyi çalışmaları gerçekleştirilirken, üreticiler de zararlılarla mücadele konusunda bilgilendirildi.

        Ekipler ayrıca sebze üretimi yapılan bahçelerde feromon tuzaklarını kontrol ederek hastalık ve zararlı takibi yaptı. Ürünlerin gelişim durumlarının da değerlendirildiği saha çalışmalarında, olası risklerin erken tespit edilerek verim kayıplarının önüne geçilmesi hedeflendi.

        Yetkililer, tüm üreticilere bereketli ve verimli bir üretim sezonu temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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