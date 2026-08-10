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        Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan, Konya Bisiklet Festivali'ne katılanlara teşekkür

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dört gün süren festival boyunca 100 binlerce ziyaretçi ağırladıklarını belirterek, Konya Bisiklet Festivali'ne katılanlara teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 15:08 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan, Konya Bisiklet Festivali'ne katılanlara teşekkür

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dört gün süren festival boyunca 100 binlerce ziyaretçi ağırladıklarını belirterek, Konya Bisiklet Festivali'ne katılanlara teşekkür etti.

        Altay, yaptığı yazılı açıklamada, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'ya yakışır bir festival gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Festival boyunca Kalehan Ecdat Bahçesi'nde çocuklardan gençlere, ailelerden bisiklet tutkunlarına kadar toplumun farklı kesimlerinden vatandaşların bir araya geldiğini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

        "Bir organizasyonumuzu daha 100 binlerin katılımıyla gerçekleştirdik. Avrupa Bisiklet Başkenti kapsamında Bisiklet Festivalimiz Ecdat Bahçesi'nde büyük coşkuyla ve yoğun katılımla gerçekleşti. Özellikle çocuklarımızın aileleriyle yaz akşamlarında güzel bir vakit geçirmelerini sağlamış olduk. Bir taraftan da bisikletle tanışmalarını, hayatlarında Konya ve bisikletin bir arada bulunduğunu hatırlamalarını sağlamış olduk. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm organizasyonlarımıza yoğun katılım gösteren Konyalılara teşekkür ediyorum. İnşallah Bilim Festivalimiz ve GastroFest ile birlikte festivallerimize devam edeceğiz."



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