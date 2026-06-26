GÜNCELLEME - Konya merkezli 24 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 98 zanlı yakalandı

Konya merkezli 24 ilde ehliyet sınavlarında usulsüzlük yaptıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 262 şüpheliden 98'i gözaltına alındı. Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yazılı ehliyet sınavlarına giren adayların üzerlerine teknik ekipman yerleştirerek usulsüzlük yaptıkları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Konya ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 ilde belirlenen adreslere yönelik Konya merkezli eş zamanlı operasyon başlattı. Polis ekipleri, 262 şüpheliden 98'ini yakalayarak emniyete götürdü. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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