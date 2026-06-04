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        GÜNCELLEME - Konya'da sahte altın operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ve Beyşehir ilçelerinde düzenlenen sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 15:22 Güncelleme:
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        GÜNCELLEME - Konya'da sahte altın operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ve Beyşehir ilçelerinde düzenlenen sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Polis ekipleri, iki ilçede kuyumculara sahte altın satılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Yapılan çalışmalar sonrası kimlikleri tespit edilen 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen 43 adet 1 gramlık altın ve 53 bin 500 lira ile 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y, S.A. ve U.M.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ç.K. ile M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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