GÜNCELLEME - Konya'da sahte altın operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ve Beyşehir ilçelerinde düzenlenen sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



Polis ekipleri, iki ilçede kuyumculara sahte altın satılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.



Yapılan çalışmalar sonrası kimlikleri tespit edilen 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen 43 adet 1 gramlık altın ve 53 bin 500 lira ile 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y, S.A. ve U.M.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ç.K. ile M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



