Kadınhanı'nda şarampole devrilen tır yandı
Kadınhanı ilçesinde şarampole devrildikten sonra yanan tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 28.06.2026 - 15:02 Güncelleme:
Kadınhanı ilçesinde şarampole devrildikten sonra yanan tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Polatlı-Kadınhanı kara yolu Atlantı Mahallesi yakınlarında çimento ham maddesi taşıyan tır, şarampole devrildi.
Tırda kısa sürede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tırda hasar meydana geldi.
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