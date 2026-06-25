Karatay Belediye Başkanı Kılca yaylalardaki çalışmaları inceledi

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Akörenkışla Topraklık Yaylası ile Sürüç Acıkuyu Yaylası'nda devam eden parke yol çalışmalarını yerinde inceledi.





Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla yayla yolları daha konforlu ve güvenli hale getiriliyor.



İlçenin farklı noktalarında altyapı, asfalt, yol yapım, bakım ve çevre düzenleme çalışmaları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor.



Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Akörenkışla Topraklık Yaylası ile Sürüç Acıkuyu Yaylası'nda devam eden parke çalışmaları hakkında bilgi aldı.



İncelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Kılca, Karatay'ın merkezinden en uzak yaylalarına kadar hizmet üretmeye devam ettiklerini belirtti.



Karatay genelinde son yıllarda rekor seviyede parke yol yapımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Kılca, merkez mahallelerde olduğu gibi merkeze uzak mahalleler ve yaylalarda da yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.



Mahalle bağlantı yollarının güçlendirilmesinin yanı sıra mahalle ve yaylaların iç yollarında da parke çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Kılca, ilçenin her noktasında ulaşım altyapısını daha güçlü hale getirmek için çalıştıklarını vurguladı.



Yaylalarda, mahallelerde ve merkeze uzak bölgelerde ihtiyaç duyulan altyapı yatırımlarını tamamlayıncaya kadar çalışmaların süreceğini kaydeden Kılca, Büyükburnak Mahallesi'ne bağlı Küçükburnak Yaylası'ndaki çalışmaların tamamlandığını, Obruk Mahallesi Harmançukuru Yaylası'nda yürütülen çalışmaların ise devam ettiğini belirtti.

