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        Karatay Mevlana Gül Parkı yeniden ziyarete açıldı

        190 farklı türde 50 bin gülün yer aldığı Karatay Mevlana Gül Parkı, gül sezonunun başlamasıyla birlikte yeniden ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 16:00 Güncelleme:
        Karatay Mevlana Gül Parkı yeniden ziyarete açıldı

        190 farklı türde 50 bin gülün yer aldığı Karatay Mevlana Gül Parkı, gül sezonunun başlamasıyla birlikte yeniden ziyarete açıldı.


        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, yeni sezon için kapıları açılan Karatay Mevlana Gül Parkı’nda incelemelerde bulundu.

        Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde 14 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Karatay Mevlana Gül Parkı, rengarenk görüntüsü ve eşsiz kokusuyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Her gün çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan park, özellikle fotoğraf tutkunlarının ve ailelerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

        Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere huzurlu bir ortam sunan Mevlana Gül Parkı, gölgelikli salıncakları, gül şemsiyesi, yürüyüş yolları ve gül ağaçlarıyla dikkati çekiyor.


        Profesyonel ve amatör fotoğrafçılar için doğal bir stüdyo niteliği taşıyan park, özel gün fotoğraf çekimlerine de ev sahipliği yapıyor.



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