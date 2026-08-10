Karatay'da 350 konutluk yeni proje için başvurular başladı

Karatay Belediyesi tarafından Selim Sultan Mahallesi'nde hayata geçirilecek 350 konut ve 10 dükkandan oluşan Selim Sultan Konakları Konut Yapı Kooperatifi için ön başvurular başladı.



Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kooperatif çalışmaları kapsamında Selim Sultan Mahallesi'nde yeni bir konut projesi hayata geçirilecek.



Çancı, Selim Sultan ve İskender caddeleri arasında kalan 31 bin 603 metrekarelik alanda inşa edilmesi planlanan projede 30 blokta 350 daire ve 10 dükkan yer alacak.



Üyelik ve ön başvurular 10-16 Ağustos'ta "Yanıbaşımda Karatay" mobil uygulamasından alınacak.



Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, projeyle ilçenin konut ihtiyacına katkı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.



Kılca, Selim Sultan Mahallesi'nde güvenli ve nitelikli yaşam alanı oluşturacaklarını belirterek, şunları kaydetti:





"Karatay’da yaklaşık 30 yıllık bir konut üretim tecrübesine sahibiz. Bu tecrübenin bize gösterdiği en önemli husus, konutun tek başına yeterli olmadığıdır. İnsanların güven içerisinde yaşayabileceği, ailelerin sosyal hayatını sürdürebileceği yaşam alanlarını birlikte düşünmek gerekiyor. Selim Sultan Mahallesi'nde 31 bin 603 metrekarelik alanda 350 konut ve 10 dükkandan oluşan yeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Amacımız yalnızca konut üretmek değil, Karatay’ın geleceğine değer katacak, güvenli ve nitelikli yaşam alanları oluşturmak."



Yeni yerleşim alanlarının ulaşım, sosyal donatı, yeşil alan ve çevre düzenlemeleriyle birlikte planlanmasına önem verdiklerini aktaran Kılca, projenin mahalleye ve Karatay'a hayırlı olmasını diledi.

