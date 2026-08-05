Konya, GastroFest için hazırlanıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3-6 Eylül'de düzenlenecek 4. Konya GastroFest'in temasının "ekmek" olduğunu söyledi.



Altay, Çatalhöyük Karşılama Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Büyükşehir Belediyesince şehrin mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Konya GastroFest için hazırlandıklarını belirtti.



Etkinliğin 3-6 Eylül'de düzenleneceğini anlatan Altay, şöyle konuştu:



"UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Çatalhöyük, geçmişin izlerini taşıyan bir tarih hazinesinin ötesinde toprağın emekle, emeğin üretimle, üretimin ise sofra kültürüyle buluştuğu büyük bir medeniyet yürüyüşünün en güçlü tanıklarından biridir. Bu nedenle 4. GastroFest'in tanıtım toplantısını burada gerçekleştirmemizi son derece anlamlı buluyorum. Ayrıca bugüne kadar bilinen en eski mayalanmış ekmek örneğinin Çatalhöyük'te bulunmuş olması, bu yılki festival temamız açısından da oldukça önemlidir. Bu nedenle temasını ekmek olarak belirlediğimiz 4. Konya GastroFest'in tanıtımını Çatalhöyük'te gerçekleştirerek bir bakıma ekmeğin binlerce yıllık hikayesinin başladığı topraklarda yeniden anlatma fırsatımız oldu. Geçmişin bereketini bugünün sofrasıyla buluşturuyor, Konya'nın kadim yemek kültürünü hep birlikte geleceğe taşıyoruz."



Altay, Konya mutfağının binlerce yıllık köklü geçmişe dayandığını, en büyük gelişimini Selçuklu saray mutfağı ile Mevlevilik kültürü sayesinde tamamladığını dile getirdi.



Çatalhöyük'ten Selçuklu saraylarına, Mevlevi dergahlarından bugüne kadar uzanan binlerce yıllık bu birikimin sofralarda yaşamaya devam ettiğini anlatan Altay, şöyle devam etti:



"Bizler de dünyanın ilk ve tek aşçı türbesine sahip şehri Konya'mızda lezzetin ve hoşgörünün harmanlandığı büyük bir buluşmaya ev sahipliği yapıyoruz. Ateşbaz-ı Veli'nin diyarında 'Hamdım, piştim, yandım.' diyen bir medeniyetin mutfak kültürünü dünyaya açıyoruz. İlk adımını 2019'da başlattığımız gastronomi yolculuğumuz, 2021 ve 2022 yıllarında düzenlediğimiz GastroFestlerle daha da büyüdü. Geçtiğimiz yıl ise 700 bin misafirimizi ağırladığımız festivalimiz, her anlamda büyük bir markaya dönüştü. Festivalimiz, katılımcı sayısı, içerik zenginliği ve alanında tanınmış şeflerin katılımı bakımından Türkiye'deki gastronomi alanında düzenlenen etkinlikler arasında ilk sıraya yerleşti. 'Benim şehrimde yemek bir medeniyettir.' sloganıyla bu yıl 4'üncüsünü düzenleyeceğimiz GastroFest ile hep birlikte çıtayı daha da yukarı taşıyacağımıza inancım tamdır."



- "Mutfağımızı şehir ekonomisinin ve turizmin güçlü unsurlarından biri haline getirmek istiyoruz"



Altay, festivalde Konya'nın tescilli yemeklerinin ulusal ölçekte tanınan şefler sayesinde özel workshoplarla hazırlanacağını, uluslararası mutfaklardan seçkin örneklerin de yer alacağını söyledi.



Festivalin yerel esnafa, üreticilere, restoranlara, şeflere ve gıda sektöründe faaliyet gösteren markalara yeni fırsatlar sunacağına inandığını dile getiren Altay, şunları kaydetti:



"Konya'nın gastronomi turizminden aldığı payı artırmak, mutfağımızı şehir ekonomisinin ve turizmin güçlü unsurlarından biri haline getirmek istiyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak başta GastroFest olmak üzere düzenlediğimiz kültür-sanat etkinliklerinde her yıl yüz binlerce misafirimizi ağırlıyor, Konya'nın sahip olduğu zenginlikleri geniş kitlelerle buluşturuyoruz. GastroFest'i de bu büyük kültür yolculuğunun lezzet durağı olarak görüyoruz. Misafirlerimiz, tarihin sıfır noktasından Selçuklu saray mutfağına uzanan, oradan da günümüze uzanan bu eşsiz lezzet köprüsünde geçmişi sadece dinlemeyecek, tadına da varacaklar."



Altay, herkesi 4. Konya GastroFest'e davet etti.



