Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya merkezli 24 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda yakalananların sayısı 165'e yükseldi

        Konya merkezli 24 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda yakalananların sayısı 165'e yükseldi

        Konya merkezli 24 ilde, ehliyet sınavlarında usulsüzlük yaptıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 262 şüpheliden 165'i gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Konya merkezli 24 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda yakalananların sayısı 165'e yükseldi

        Konya merkezli 24 ilde, ehliyet sınavlarında usulsüzlük yaptıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 262 şüpheliden 165'i gözaltına alındı.

        Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, yazılı ehliyet sınavlarına giren adayların üzerlerine teknik ekipman yerleştirerek usulsüzlük yaptıkları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 67 zanlı daha yakalandı.

        Böylece gözaltına alınanların sayısı 165'e yükseldi.

        Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 262 şüphelinin yakalanması için soruşturma başlatılmıştı. Konya ve Antalya'da dün polis ekipleri tarafından şüphelilerden 98'i yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Muska tartışması cinayetle son buldu!
        Muska tartışması cinayetle son buldu!
        Emekli öğretmeni trafikte yumrukla öldürmüştü... Cezası açıklandı
        Emekli öğretmeni trafikte yumrukla öldürmüştü... Cezası açıklandı
        Bankalarda yeni dönem
        Bankalarda yeni dönem
        Karne günü bıçaklanan çocuk öldü!
        Karne günü bıçaklanan çocuk öldü!
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        "G.Saray'ın yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz"
        "G.Saray'ın yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz"
        "F.Bahçe beni tekrar memleketimle tanıştırdı"
        "F.Bahçe beni tekrar memleketimle tanıştırdı"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İspanya kazandı, Uruguay elendi!
        İspanya kazandı, Uruguay elendi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

        Benzer Haberler

        Konya'nın Darülmülk oluşunun 929. yıl dönümü kutlandı
        Konya'nın Darülmülk oluşunun 929. yıl dönümü kutlandı
        Beyşehir'de tutukluk yapan silah kazara ateş aldı: 1 yaralı
        Beyşehir'de tutukluk yapan silah kazara ateş aldı: 1 yaralı
        Beyşehir'deki kazalarda 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
        Beyşehir'deki kazalarda 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
        Çöpe atılmasın diye 80-100 yıllık radyoları çalışır hale getiriyor
        Çöpe atılmasın diye 80-100 yıllık radyoları çalışır hale getiriyor
        Beyşehir'de avcılara yakın takip
        Beyşehir'de avcılara yakın takip
        Veteriner teknisyeni genç devlet desteğiyle süt sığırcılığı yapıyor
        Veteriner teknisyeni genç devlet desteğiyle süt sığırcılığı yapıyor