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        Konya ve çevre illerde öğrenciler karne sevinci yaşadı

        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da öğrenciler karnelerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 11:31 Güncelleme:
        Konya ve çevre illerde öğrenciler karne sevinci yaşadı

        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da öğrenciler karnelerini aldı.


        Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Konya Karatay Hacıveyiszade Mahallesi Ahmet Haşhaş İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

        Akın ve beraberindekiler, karnelerini verdikleri öğrencilere başarılar diledi, hediye verdi.

        Kentte 1890 okulda 475 bin 512 öğrenciye karne verildi.


        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar Vali Vekili Celil Ateşoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve beraberindekiler, Şehit Murat Saraç İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, öğrenciler şiir okudu ve halk oyunları gösterisi sundu.

        Ateşoğlu, burada yaptığı konuşmada, 2025-2026 eğitim öğretim yılının son gününde öğrencilerin neşe içerisinde karnelerini alacağını belirtti.

        Afyonkarahisar'da yaklaşık 143 bin öğrenci, 11 bin 500 öğretmen bulunduğunu dile getiren Ateşoğlu, öğrencilere seslenerek, "Eğitimden çok fazla uzak durmayın. Kendinizi kitap okuyarak eğitmeye özen gösterin. Sizlerden istediğimiz bu. Bu eğitim öğretim yılının sona ermesi sebebiyle bütün ilimizdeki eğitim camiası çalışanlarına ve tüm öğrencilerimize hayırlı tatiller diliyorum." dedi.

        Konuşmaların ardından Ateşoğlu ve protokol tarafından öğrencilere karneleri verildi.


        - Aksaray

        Aksaray Vali Yardımcısı Turan Soğukoluk, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan ve beraberindekiler, Kamber Gülüzar Demir İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karnelerini verdi.

        Soğukoluk, öğrencilere eğlenmeleri, dinlenmeleri ve kitap okumayı ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

        Kentte 86 bin 180 öğrenci karne aldı.


        -Karaman

        Şehit Ahmet Sarı Ortaokulu'nda düzenlenen törende, Vali Hayrettin Çiçek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ve beraberindekiler, öğrencilere karnelerini verdi.

        Vali Çiçek, sohbet ettiği öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

        Kentte 45 bin 907 öğrenci karne aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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