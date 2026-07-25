Konya'da 2 kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2 kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18. Beyşehir Göl Festivali'nde konser sırasında dün çıkan kavgada A.Ş. (16) ile A.T'nin (17) bıçakla yaralanması üzerine çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.