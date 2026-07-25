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        Konya'da 2 kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2 kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 10:57 Güncelleme:
        Konya'da 2 kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2 kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18. Beyşehir Göl Festivali'nde konser sırasında dün çıkan kavgada A.Ş. (16) ile A.T'nin (17) bıçakla yaralanması üzerine çalışma başlattı.

        Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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