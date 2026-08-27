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        Konya'da çekici ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde, çekici ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 17:10 Güncelleme:
        Konya'da çekici ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Konya’nın Seydişehir ilçesinde, çekici ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        A.G. idaresindeki 42 AAN 29 plakalı hafif ticari araç, Seyyid Harun Veli Bulvarı'nda A.D. yönetimindeki 06 EF 1434 plakalı çekici ile çarpıştı.

        İhbar züerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan araç sürücüleriyle, hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 3 kişi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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