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        Konya'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde refüje devrilen otomobilin sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 15:24 Güncelleme:
        Konya'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde refüje devrilen otomobilin sürücüsü öldü.

        Yusuf K. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Beyşehir Antalya kara yolunun 13. kilometresinde kontrolden çıkarak refüje devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücü Yusuf K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Öte yandan, Beyşehir ilçesinde farklı adreslerde yaşanan trafik kazalarında da 11 kişi yaralandı. Yaralılar, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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