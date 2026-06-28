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        Konya'da emekliler için gezi programı yapıldı

        Konya Büyükşehir Belediyesi, emekliler için "Hatırdan Hatıraya Kültür Turları" programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 16:01 Güncelleme:
        Konya'da emekliler için gezi programı yapıldı

        Konya Büyükşehir Belediyesi, emekliler için "Hatırdan Hatıraya Kültür Turları" programı düzenledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, emekli vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılmalarını önemsediklerini aktardı.

        - "Toplamda 11 bin büyüğümüz faydalanacak"

        Konya'nın hafızası olan emekliler için onların hayatlarına dokunacak sosyal ve kültürel projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

        "31 ilçemizde yaşayan emekli vatandaşlarımızın hem yeni yerler görmelerini hem de keyifli vakit geçirerek yeni dostluklar kurmalarını amaçlıyoruz. Profesyonel rehberler eşliğinde düzenlediğimiz kültür turlarımızla katılımcılarımız, şehrimizin tarihi ve kültürel mirasını daha yakından tanıma imkanı buluyor. 22 Ağustos'a kadar devam edecek gezilerimizden toplamda 11 bin büyüğümüz faydalanacak."

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