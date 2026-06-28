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        Konya'da fuhuş ve kumar operasyonlarında 1 zanlı tutuklandı

        Konya'da düzenlenen fuhuş ve kumar operasyonlarında gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı, kumar oynayan 29 kişiye ise 336 bin 516 lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 14:35 Güncelleme:
        Konya'da fuhuş ve kumar operasyonlarında 1 zanlı tutuklandı

        Konya'da düzenlenen fuhuş ve kumar operasyonlarında gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı, kumar oynayan 29 kişiye ise 336 bin 516 lira idari para cezası kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde suç faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, 10 ekip ve 28 personelin katılımıyla belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda fuhuş ücretlerinin yer aldığı bir defter, 3 uyuşturucu hap, bir miktar toz uyuşturucu ile 323 bin lira ve 61 Katar riyali ele geçirildi.

        Operasyonlar kapsamında "fuhşa aracılık ve yer temin etmek" suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Fuhuş yaptığı belirlenen Özbekistan uyruklu 6 kadın ise sınır dışı edildi, 13 kişi hakkında işlem başlatıldı.

        Ayrıca Selçuklu ilçesinde faaliyet gösteren bir lokale de kumar baskını yapıldı.

        Lokalde kumar oynatılması için "yer ve imkan sağladığı" belirlenen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynadığı tespit edilen 29 kişiye ise toplam 336 bin 516 lira idari para cezası uygulandı.

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